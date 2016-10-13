ФАС подумает о необходимости обязать «Роснефть» продать часть АЗС

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не нашла нарушений антимонопольного законодательства в приватизации «Роснефтью» госпакета «Башнефти». В результате сделки доля «Роснефти» на рынке превысит 35%. Фас не исключает, что компании могут предписать продажу части АЗС. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

«Мы будем изучать рынки, в том числе региональные. В частности, при покупке "Башнефти" это рынки Башкирии, Татарстана и других регионов, куда "Башнефть" поставляла», - сказал он.

По его словам, сделка «не нарушает антимонопольное законодательство», так как не превышает установленной законодательством нормы концентрации на рынке.

«Доля компании "Роснефть" на российском рынке по большинству видов нефтепродуктов не превысит установленных законом 50%, то есть будет выше, чем 35%, компания и сейчас занимает доминирующее положение, попадает под надзор антимонопольной службы, но только по одному или двум компонентам», - пояснил Артемьев.