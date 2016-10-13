«Роснефть», Trafigura и UCP могут купить 98% индийской Essar Oil – Reuters

«Роснефть» совместно с трейдером Trafigura и фондом UCP Ильи Щербовича собираются купить 98% индийской Essar Oil. Компания приблизительно оценена в $12-13 млрд, включая долг, передает Reuters со ссылкой на два источника, близких к сделке.

«Роснефть» в результате сделки может получить 49%, Trafigura и UCP на двоих достанется 49%. Долг индийской компании оценивается в $4,5 млрд.

По словам источников,финансировать сделку будет ВТБ. О сделке будет объявлено в субботу во время визита в Гоа президента России Владимира Путина.