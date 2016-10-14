Уфа рассчитывает сохранить участие в управлении «Башнефтью»

После покупки «Роснефтью» госпакета «Башнефти» правительство Башкирии рассчитывает на участие в управлении компанией и на сохранение бренда «Башнефти». Как сказал «Интерфаксу» высокопоставленный источник в администрации республики, с «Роснефтью» об этом пройдут переговоры.

Сделка с «Роснефтью» «никаких неудобств республике не создает», сказал собеседник агентства. «На сегодняшний день в рамках существующего акционерного соглашения поддерживаем с компанией [«Башнефть»] весь пакет соглашений. Поэтому надеемся, что с новым акционером мы не только сохраним формат реализации тех социальных проектов, которые реализуются «Башнефтью», но и заметно усилим взаимодействие за счет участия в управлении компанией», - добавил он.

Смену бренда «Башнефти» он считает нецелесообразной, поскольку бренд «пользуется широкой международной популярностью».

В пресс-службе правительства Башкирии «Интерфаксу» подтвердили намерения руководства региона вести переговоры о сохранении бренда НК. Предложения от «Роснефти» по выкупу доли республики в «Башнефти» в Уфе еще не получали.