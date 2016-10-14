Поставки российской нефти в Белоруссию в IV квартале вернутся на уровень в 5 млн тонн

На Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в IV квартале, в соответствии с российско-белорусским протоколом, планируется прокачать по нефтепроводу «Дружба» 5 млн т, сообщил советник президента АК «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, на Мозырь предполагается поставить 2,6 млн т, на Новополоцк - 2,4 млн т.

В середине июня Минэнерго России разослало нефтяным компаниям график экспорта нефти в Белоруссию в III квартале, предполагающий сокращение поставок нефти с 5,3 млн до 3,5 млн т.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Он рассказал, что Москва и Минск вышли «на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты».

Белоруссия с начала года добивается снижения цен на российский газ со $132 до $73 за 1000 кубометров и не признает наличия долга за поставки с начала 2016 г. 12 сентября Лукашенко поручил Семашко за два дня добиться окончательной договоренности с Москвой, но ее не удавалось достичь до сих пор. В начале октября стало известно, что белорусская сторона с 11 октября в полтора раза повысит тарифы за транзит российской нефти в Европу по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

7 октября Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Тегераном о закупках иранской нефти. Позднее он сказал, что в переговорах с Россией отмечается определенный прогресс и российская сторона сформулировала новые предложения.