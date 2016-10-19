ФАС обнаружила срыв гособоронзаказа на 150 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила срыв выполнения гособоронзаказа более чем на 150 млрд руб. в результате проверки ФГУП «Спецстройинжиниринг», подконтрольного Спецстрою России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Нарушения выявлены в ходе плановой проверки ФГУП на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ГОЗ.

«Спецстройинжиниринг» является единственным исполнителем проектно-изыскательских работ, работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения Минобороны России, уточнили в ФАС.

В результате проверки было выявлено, что предприятие организует работу таким образом, что госконтракты фактически получают организации, подведомственные Спецстрою России и другим коммерческим компаниям.

«В результате отсутствия должного контроля за действиями своих субподрядчиков "Спецстройинжиниринг" сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 млрд руб.», - считает ФАС.

Помимо этого установлено, что ФГУП не проводит претензионную работу в отношении привлекаемых субподрядчиков. «Размер выявленной неустойки, не истребованной у субподрядчиков, составил более 10 млрд руб.», - добавили в ФАС.

ФАС возбудила более 20 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей предприятий, причастных к срыву гособоронзаказа. Результаты проверки направлены в Генпрокуратуру и ФСБ России.

«ФАС России продолжает работу по контролю за соблюдением условий госконтрактов в сфере строительства и выявлению злоупотреблений положением единственного исполнителя в этой сфере», - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Ильи Гришина.