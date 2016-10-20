Дефицит на мировом рынке нефти может возникнуть через четыре года – ВР

Дефицит на мировом рынке нефти может возникнуть через четыре года, заявил вице-президент российского подразделения ВР Россия Владимир Дребенцов.

«Дефицит на рынке нефти возникнет года через четыре. Мы знаем, сколько инвестиций было не осуществлено в 2014-2016 гг., потому что планы инвестиционные компании сократили. Это были проекты, которые отложили. Учитывая, что это проекты минимум на пять лет, то инвестиции, которые не осуществились в 2015 г., скажутся в 2020-м», - сказал Дребенцов.

«Тогда может оказаться, что объем выпавшей добычи, которая должна была выйти на рынок, но не вышла из-за сокращенной инвестиции, тогда она не может быть компенсирована наращиванием добычи в США, тогда может сложиться дефицит. Сейчас трудно сказать, насколько будет большим дефицит», - добавил он.