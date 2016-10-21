Глава Башкирии не ждет увольнений в «Башнефти»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает в настоящий момент маловероятной оптимизацию сотрудников «Башнефти». Как передает «Интерфакс», он напомнил журналистам, что «все эти оптимизационные мероприятия в последние годы проводились достаточно активно». «Там уже эти возможности оптимизационные выбраны», - считает глава республики.

«Оптимизация если и будет, то она прежде всего будет направлена на повышение экономической эффективности работы компании «Башнефть», - допустил Хамитов.

Kонтроль над «Башнефтью» «Роснефть» получила на следующий день после ее покупки, 13 октября. Совет директоров «Башнефти» в тот же день назначил предправления компании на пять лет Андрея Шишкина, бывшего до этого вице-президентом «Роснефти» по энергетике, и сменил полностью правление. В правление все новые назначенцы пришли из «Роснефти». 13 октября Александр Корсик, бывший предправления «Башнефти», и остальные топ-менеджеры в срочном порядке покинули свои кабинеты. «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров: вице-президентов, а также руководителей некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности. Как сообщает «Интерфакс», из-за увольнения вице-президента «Башнефти» по переработке и коммерции три НПЗ в регионах («Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ») оказались обезглавлены. «Роснефть» смену власти не комментирует.

20 октября глава Башкирии встречался с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. После беседы Хамитов констатировал, что «Роснефть» установила полный контроль над производственной и финансовой деятельностью «Башнефти». При этом он уточнил, что договорился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным о сохранении обязательств «Башнефти» перед республикой - по дивидендам, благотворительности и налоговым платежам.

По словам главы Башкирии, инвестиционная программа «Башнефти» будет пересмотрена в связи с приватизацией компании «Роснефтью». «Очень интересуют "Роснефть" вопросы нефтехимии, по этому направлению у нас есть свои предложения», - сказал он в четверг.

Также Хамитов рассказал, что в течение месяца будет подготовлен текст соглашения между «Роснефтью» и правительством Башкирии, где будут прописаны все аспекты взаимодействия. «Будем совместно управлять компанией. "Башнефть" останется самостоятельной дочерней компанией со своим брендом», - добавил глава Башкирии.