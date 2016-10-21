Хамитов: Акционерное соглашение по «Башнефти» Башкирия и «Роснефть» могут подписать в декабре

Башкирия и «Роснефть» в декабре могут подписать акционерное соглашение по «Башнефти», заявил глава республики Рустэм Хамитов. Как передает «Интерфакс», в соглашении будет прописано, как стороны будут управлять «Башнефтью», определены дивидендная политика, налоговые вопросы и вопросы благотворительности.

«Мы договоримся о совместном управлении. У нас есть пакет в 25%, представители нашей республики войдут в совет директоров "Башнефти", это произойдет в декабре 2016 г.», - добавил Хамитов.

20 октября глава Башкирии встречался с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. После беседы Хамитов констатировал, что «Роснефть» установила полный контроль над производственной и финансовой деятельностью «Башнефти». При этом он уточнил, что договорился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным о сохранении обязательств «Башнефти» перед республикой - по дивидендам, благотворительности и налоговым платежам. «Будем совместно управлять компанией. «Башнефть» останется самостоятельной дочерней компанией со своим брендом», - говорил Хамитов в четверг.