Аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 года раскрыл финансовые результаты

Московский аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 г. раскрыл финансовые результаты по МСФО. Компания подвела итоги за первые полгода 2016 г., а также за 2015 и 2014 гг.

За первые шесть месяцев 2016 г. пассажиропоток составил 12,6 млн, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузопоток сократился на 6,3% до 64 млн т.

Выручка аэропорта за шесть месяцев 2016 г. составила 17,8 млн руб., а за первые полгода 2015 г. – 18,6 млн руб. Чистая прибыль при этом в 2016 г. выросла на 4,1% до 3,7 млн руб.