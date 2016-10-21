Московский офис «Башнефти» будет сокращен вдвое – «Интерфакс»

Штат московского офиса «Башнефти» может быть сокращен почти вдвое, когда вступит в силу новое штатное расписание. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. По данным нескольких источников, новое штатное расписание по «Башнефти» должно быть утверждено в начале ноября.

В первую очередь предполагается «упразднить департаменты и службы, имеющие после покупки дублирующий характер», в частности экспортное направление, маркетинг и т. д.

По словам еще одного источника, «есть точка зрения, что менеджмент должен работать рядом с производством». В этом случае уфимский офис «Башнефти» укрепится, в том числе и за счет перевода туда менеджеров из московской конторы. Некоторые службы, например бухгалтерия, могут быть переведены на аутсорсинг, добавляет один из источников.

В итоге «Башнефть» может стать просто операционной компанией, сходятся во мнении собеседники агентства.

В «Роснефти» не комментируют эту информацию.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов днем в пятницу высказал мнение, что оптимизация численности сотрудников «Башнефти» маловероятна, потому что в последние годы там и так активно «оптимизировали» структуру и все «оптимизационные возможности уже выбраны». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил в четверг, что новый акционер будет оптимизировать структуру «Башнефти» для повышения эффективности работы компании.