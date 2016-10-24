Постпред России в ЕС ожидает нового газового кризиса из-за Украины

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о том, что даже если зима не будет очень холодной, Украина может оказаться вынуждена отбирать российский газ из транзитной трубы в Европу. А это может привести к возникновению нового кризиса между Москвой и ЕС.

«Я не буду оперировать подробными цифрами, но знаю, что сейчас его закачано намного меньше, чем необходимый минимум. Соответственно, воспользоваться этим газом из подземных хранилищ, как Украина сделала прошлой зимой, - а я говорил, что с ноября 2015 г. они не закупают газ - они не смогут», - пояснил он.

По словам Чижова, Киеву повезло, что прошлая зима в Европе была теплой. «Сейчас Еврокомиссия, наверное, ведет соответствующие беседы, тот же Шефчович ездил в Киев, так что посмотрим, к чему это приведет», - добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь «Укртрансгаза» заявил, что закачка газа в подземные газовые хранилища Украины завершена. В них находится 14,7 млрд кубометров газа, хранилища заполнены на 48%.