Венесуэла предложила не входящим в ОПЕК странам сократить добычу

Власти Венесуэлы выступили с предложением о сокращении нефтедобычи. По их мнению, на такой шаг следует пойти не входящим в ОПЕК странам. На 400 000-500 000 баррелей в сутки предлагается сократить добычу. Об этом заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, передает Reuters.

По его словам, ОПЕК в конце ноября собирается заключить соглашение со странами, не входящими в картель, о стабилизации добычи. «Страны ОПЕК готовы сократить добычу на 700 000 баррелей в сутки - до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, добывают порядка 16 млн баррелей в сутки. Мы предлагаем странам вне ОПЕК скоординироваться и снизить добычу примерно на 400 000-500 000 баррелей в сутки, т. е. примерно на половину от сокращения ОПЕК», - пояснил он.

Как отметил министр, 16 млн т добычи приходится на Россию, Оман, Казахстан, Азербайджан, Колумбию, Мексику, Бахрейн и Египет.

По его словам, данное предложение будет обсуждаться на технической встрече экспертов 28-29 октября в Вене.