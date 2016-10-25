Минтранс обещал повышать в 2017 году тариф «Платона» поэтапно

Минтранс России собирается повысить тариф системы «Платон» уже в следующем году. Ведомство не исключает поэтапного повышения. С таким заявлением выступил министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, в текущем году из системы «Платон» взяли «чуть больше денег, чем она заработала, потому что был установлен льготный тариф в начале 2016 г.».

«Поэтому мы должны будем, собрав деньги в 2017 г. уже по новому тарифу, возместить в федеральный бюджет те средства, которые перебрали в 2016 г.», - пояснил министр, добавив, что речь идет о сумме около 18 млрд руб.

Соколов отметил, что в 2017 г. система должна «выйти в плюс, и пускай хоть и небольшие средства».