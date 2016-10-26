Белоруссия еще не перечислила России средства за газ – Дворкович

На данный момент Белоруссия еще не перечислила России денежные средства за ранее поставленный газ. Речь идет о сумме в $300 млн. Белорусская сторона должна была погасить долг до 20 октября.

«У нас не подписаны соглашения, поскольку они должны пройти через процедуру заседания правительства. Так что будем обсуждать еще», - пояснил ситуацию вице-премьер Аркадий Дворкович.

Он также напомнил, что в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев прибудет с визитом в Белоруссию и, как ожидается, получит ответы на соответствующие вопросы, в том числе и на вопрос о средствах за российский газ.