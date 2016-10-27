Россия обеспокоена ситуацией с запасами газа на Украине – Путин

Россия обеспокоена низким уровнем закачки газа в подземные хранилища на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Президент сказал, что Россия готова продавать Украине газ по цене не выше, чем для Польши: $180 за 1000 кубометров.Путин считает, что реверсная схема поставок газа для украинской промышленности, по которой цена превышает $300, выгодна европейским посредникам.

По его словам, для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу в украинские хранилища нужно закачать определенные объемы топлива. «Газа закачано мало, недостаточно, в принципе от 17 млрд до 21 млрд кубометров должно быть закачано... закачано только, по-моему, 14 млрд, и, более того, сейчас начался отбор уже оттуда. Это вызывает определенные опасения», - подчеркнул Путин.