Суд ввел процедуру наблюдения в группе «Разгуляй» по заявлению «Русагро»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в ПАО «Группа "Разгуляй"» по иску ГК «Русагро» о банкротстве. Как сообщил «Интерфаксу» представитель суда, суд включил долг «Разгуляя» перед заявителем в третью очередь реестра кредиторов должника.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на апрель 2017 г.

Утром в пятницу обыкновенные акции группы «Разгуляй» дешевели более чем на 20% на новостях о том, что компания не смогла заключить мировое соглашение с «Русагро» по делу о банкротстве. Представители сторон заявили это в арбитражном суде. «Русагро» настаивает на банкротстве «Разгуляя».

Ранее на сообщениях СМИ о том, что стороны все же могут заключить мировое соглашение, котировки «Разгуляя» серьезно росли на протяжении нескольких дней.