«Роснефть» продала ONGC Videsh еще 11% акций в «Ванкорнефти» за $930 млн

«Роснефть» и ONGC Videsh Limited закрыли сделку по продаже 11% акций «Ванкорнефти». Индийская компания заплатила $930 млн. Об этом говорится в пресс-релизе российского холдинга.

Доля ONGC Videsh Limited в «Ванкорнефти» в результате сделки увеличилась до 26%, отметили в «Роснефти».

«Завершившаяся сделка знаменует завершение формирования международного энергетического хаба на базе АО «Ванкорнефть», - говорится в пресс-релизе.

В октябре была закрыта сделка по покупке 23,9% «Ванкорнефти» консорциумом индийских инвесторов, состоящих из Oil India Limited (возглавляет консорциум), Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited.