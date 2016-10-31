ФАС не видит серьезной угрозы конкуренции в покупке «Башнефти» «Роснефтью»

Приобретение «Роснефтью» 50,08% акций «Башнефти», скорее всего, сильно не ухудшит конкуренцию на нефтяном рынке России, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом сообщает «Прайм». «Роснефть» купила этот пакет у государства за 329,7 млрд руб. По данным Международного энергетического агентства, после сделки доля «Роснефти» на глобальном рынке нефти выросла с 4,9 до 5,4%. 28 октября ФАС получила заявку от «Роснефти» на покупку 100% акций «Башнефти» и сообщила, что рассмотрит ее в течение месяца.

«Это скорее всего сильно не ухудшит, потому что "Башнефть" была слишком маленькая. Катастрофических историй не произойдет. Но с точки зрения, конечно, усиления доминирующего положения и роста рыночной власти у "Роснефти" она станет выше», – цитирует «Прайм» Артемьева. По его словам, в этой сделке главную роль играли бюджетные соображения. «Просто "Роснефть" дала такую цену, которая значительно превышала цену конкурентов. Уменьшение бюджетного дефицита – важнейшая цель правительства, которая может позволить достигнуть низкой инфляции, снизить ключевые ставки, сделать опять доступными кредиты, усилить инвестиционную активность и обеспечить рост», – объяснил чиновник.