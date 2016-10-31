Отставание экспорта зерна из России от показателей 2015 года увеличилось до 6%

Несмотря на рекордный урожай этого года, темпы экспорта зерна из России продолжают падать. По данным Минсельхоза, с 1 июля по 26 октября экспорт составил 12,504 млн т, что на 6% ниже, чем за соответствующий период прошлого года (13,304 млн т). Отставание от показателей прошлого года усилилось: по данным на 19 октября оно было 4%.

Основу экспорта составляет пшеница – 10,146 млн т. Поставки ячменя составили 1,405 млн т, кукурузы – 892 000 т, других культур – 62 000 т.

Как сообщалось, эксперты начали снижать оптимистичные прогнозы по экспорту зерна в этом сельхозгоду (июль 2016 г. – июнь 2017 г.). Так, новая оценка Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) составляет 39,4 млн т, что на 0,6 млн т ниже предыдущей.

По оценке Российского зернового союза, экспорт может оживиться не ранее весны 2017 г. Союз пока сохраняет свой прогноз экспорта – 38–40 млн т.

Не изменилась и оценка Минсельхоза – 40 млн т, в том числе 30 млн т – пшеницы.