Polyus Gold может стать на четверть китайским – «Коммерсантъ»

Компания сына Саида Керимова, сына Сулеймана Керимова, Polyus Gold International Ltd (PGIL) ведет переговоры о продаже 25% плюс 1 акции золотодобывающего ПАО «Полюс» китайской Fosun Group, пишет «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с переговорами источники. Сейчас PGIL в добывающей компании принадлежит 61,38%. Переговоры находятся в продвинутой стадии, а сделка может состояться в конце 2016 – начале 2017 г., говорит собеседник издания. Еще два источника отмечают, что точных сроков по сделке нет, а переговоры с Fosun идут «давно и по широкому кругу вопросов».

Если сделка состоится, Fosun получит право вето на крупные сделки, одно место в топ-менеджменте, два — в совете директоров и право на выдвижение одного независимого директора.

Предварительно «Полюс» оценен в $8,5-9 млрд. Стоимость казначейских акций(34,1%) не учитывалась. Polyus планирует продать Fosun «объем бумаг, который будет представлять 25% плюс 1 акцию после погашения казначеек», - говорит источник. После этого доля PGIL в «Полюсе» должна вырасти до 82,2% и составить около 57% после сделки с Fosun. Нынешняя капитализация, исходя из котировок Московской биржи составляет $13,28 млрд, а без казначейского пакета — $8,75 млрд. То есть блокпакет может стоить около $2 млрд.

Сейчас почти весь пакет PGIL заложен по кредиту Сбербанка на $6 млрд. В марте «Полюс» выкупил 31,59% своих акций у PGIL на $3,4 млрд и позже докупив у нее еще 2,35%. Близкий к PGIL источник рассказывал, что после этого долг семьи Керимовых перед Сбербанком «существенно снизился», однако близкий к Сбербанку собеседник настаивает: по кредиту по-прежнему заложено 90% PGIL, а любые сделки с акциями «Полюса» требуют согласия банка, за которым пока не обращались.

Сделку придется согласовывать и с правительственной комиссией по иностранным инвестициям, поскольку «Полюс» разрабатывает месторождения с запасами золота федерального значения - свыше 50 тонн.