Министр транспорта посоветовал не питать иллюзии по поводу возрождения «Трансаэро»

Министр транспорта Максим Соколов назвал планы по возобновлению основной деятельности авиакомпании «Трансаэро» иллюзиями, «которыми не надо себя тешить». Как передает ТАСС, так он ответил на вопрос, подавала ли компания запросы о возобновлении полетов.

Авиакомпании группы «Аэрофлот» будут использовать международные частоты «Трансаэро» до тех пор, пока не покроют убыток от перевозок пассажиров «Трансаэро», добавил также министр. По его словам, на перевозку пассажиров «Трансаэро» национальный перевозчик затратил более 17 млрд рублей.

4 ноября совет директоров находящейся в состоянии банкротства авиакомпании должен начать обсуждать предложение менджмента о запуске нового перевозчика на базе «Трансаэро». Об этом ранее на этой неделе сообщила пресс-служба компании. «Если вы обратите внимание, раза 3-4 за год уже "штуки" делали, "подскакивали" акции, манипуляции делались. Потом информация опровергалась. Я думаю, что это просто какие-то разборки, связанные с ценными бумагами», - прокомментировал это сообщение источник «Интерфакса».

Полеты «Трансаэро» прекратила еще 26 октября прошлого года, так как Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта. В Минтрансе и Росавиации после этого говорили, что это необратимое действие и что возвращение сертификата авиакомпаниям невозможно.