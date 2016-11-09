Польская PGNiG хочет оспорить решение Еврокомиссии по OPAL

Польская энергетическая компания PGNiG хочет оспорить решение Еврокомиссии, которая предоставила «Газпрому» право на использование до 90% мощности газопровода OPAL в Германии. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель компании Петр Возняк.

«Мы подтверждаем декларацию о намерении предпринять правовые шаги в зависимости от содержания документа по этому решению», - сказал Возняк, добавив, что Еврокомиссия еще не опубликовала документ. По его словам, решение Еврокомиссии приведет к тому, что «мы будем отрезаны от поставок с востока».

PGNiG уже начала сотрудничать с юристами, чтобы заблокировать действия комиссии и «Газпрома».

Возняк собирается 10 ноября обсудить с украинскими партнерами сложившуюся ситуацию. «Важно скоординировать позиции в связи с этим невыгодным для нас событием», - пояснил он.

Ранее «Газпром» имел право только на 50% мощностей OPAL. Еврокомиссия наложила подобное ограничение на российский холдинг еще в 2009 г.