Нефть слабо подешевела после резких колебаний из-за выборов в США

После сильного падения из-за результатов президентских выборов в США нефть в четверг показывает слабое снижение. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.00 по Москве подешевели на 4 цента до $46,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени опустились на 0,4% до $45,10 за баррель.

Цены снижаются на данных о росте запасов в США, согласно вышедшим накануне данным Energy Information Administration, на 2,43 млн баррелей на прошлой неделе, что оказалось существенно выше прогнозов.

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