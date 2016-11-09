Рубль умеренно снизился к доллару и сильно упал к евро

Рубль умеренно снизился к доллару и сильно упал к евро на Московской бирже в начале торгов в среду, реагируя на падение нефти и данные о победе Дональда Трампа на выборах в США.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в среду в пределах 63,93-64,16 руб./$1, в среднем за две минуты курс составил 64,01 руб./$1 (+25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом прибавил 1,52 руб., составив в среднем 71,79 руб./EUR1. Бивалютная корзина прибавила 82 коп. и составила 67,52 руб.

Доллар при этом торговался на 26 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,34 руб. выше официального курса.

Курс евро обновил максимум с сентября, т. е. более чем за месяц, его курс вплотную приближался в первые минуты к 72 руб./EUR1.

На победу Трампа негативно отреагировала нефть. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.00 мск опустилась на 2% до $45,2 за баррель.

По предварительным данным, Трамп одержал победу в ключевых колеблющихся штатах, таких как Флорида и Огайо, что значительное уменьшило шансы Хиллари Клинтон получить президентское кресло.