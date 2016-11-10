11 ноября суд рассмотрит иск «Роснефти» к РБК на 3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы в пятницу 11 ноября рассмотрит иск «Роснефти» к группе компаний РБК на 3,124 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение РБК. Поводом для иска стала статья РБК от 11 апреля 2016 г., в которой говорилось о подготовке к приватизации 19,5% «Роснефти».

«После выхода статьи представители "Роснефти" заявили, что эта информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании. Свой репутационный ущерб "Роснефть" оценила в беспрецедентные 3,124 млрд рублей», - отмечается в сообщении.