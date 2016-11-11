«Газпром» установил новый суточный рекорд по экспорту газа в Европу

«Газпром» установил новый суточный рекорд по экспорту газа в Европу. 10 ноября европейским потребителям было поставлено 591,7 млн кубометров, передает ТАСС.

Предыдущий максимальный объем суточной поставки был зафиксирован 21 октября. В этот раз он превышен на 1,7 млн кубометров. В октябре «Газпром» четыре раза отмечал суточные рекорды по поставкам газа европейским потребителям.

В январе - октябре этого года компания увеличила поставки газа в дальнее зарубежье на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. В абсолютных цифрах прирост составил 13,05 млрд куб. м. Поставки газа в Германию увеличились на 7,5%, в Великобританию - на 54,6%, во Францию - на 20,4%, в Австрию - на 27,5%, в Грецию - на 47,3%, в Голландию - на 91,8%, в Данию - на 149,4%, в Польшу - на 16,7%.