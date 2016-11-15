В АЕБ нашли плюсы в задержании Улюкаева

Задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева говорит как о положительных, так и об отрицательных тенденциях для делового климата в России. Это «РИА Новости» заявил член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Филипп Пегорье. «Отрицательные – что если это будет доказано, что такое может существовать на уровне министра. У него очень важная должность, он имеет связи не только с коллегами в России, но и за границей. Это, конечно, для имиджа страны отрицательно, – объяснил он. – Положительно – это значит, что борьба против коррупции все-таки идет, даже несмотря на уровень».

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.

Президент РСПП Александр Шохин считает, что сложившаяся ситуация станет непростым испытанием для правительства, так как продажа «Башнефти» стала ключевым событием года в экономической политике. «И если вторым ключевым событием года будет арест ключевого министра за первое ключевое событие – для правительства это может стать поводом для серьезной перетряски», – сказал он «Газете.ру».

В бизнес-среде задержания Улюкаева вряд ли кто ждал, считает Шохин. По его словам, в ближайшее время Улюкаев собирался провести общественный совет Минэкономразвития. РСПП, в свою очередь, предполагал обсудить участие министра в съезде союза 19 декабря. У бизнес-сообщества не было никаких подозрений, которые возникли у Следственного комитета, еще раз отметил он.

Задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не окажет существенного влияния на инвестиционный климат в стране, который и так находится на низком уровне, прокомментировал «Интерфаксу» задержание Улюкаева бывший министр экономики, научный руководитель НИУ – Высшая школа экономики Евгений Ясин (цитата по ИА «Финмаркет). У нас и так слишком плохая обстановка», – сказал он.

Задержание министра Ясин комментировать не стал, отметив, что прямых отношений с Улюкаевым у него не было.

«Послушаю, что происходит. Довольно тяжелый удар, и надо быть осторожным», – добавил Ясин.