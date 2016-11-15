Алекперов не видит рисков пересмотра итогов продажи «Башнефти» в связи с делом Улюкаева

Ситуация вокруг министра экономического развития Алексея Улюкаева вряд ли приведет к пересмотру итогов продажи госпакета акций «Башнефти», считает президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Нет. Я сегодня не связываю два этих вопроса», - заявил Алекперов Агентству нефтяной информации (АНИ).

«То, что сегодня произошло, для меня тоже новость. Я еще не переосмыслил те события, которые произошли», - добавил он.

Улюкаеву предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», сообщил СКР. По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело. Заявление в СКР о незаконных действиях министра экономического развития Алексея Улюкаева подала «Роснефть», следует из сообщения СК.