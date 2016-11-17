В Минприроды России назвали «лукавством» сообщение об открытии крупнейшего месторождении нефти США

Министр природных ресурсов Сергей Донской назвал «лукавством» сообщения об обнаружении крупнейшего в США месторождения сланцевой нефти. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, геологическая служба США «щедро оценивает ресурсы регионов на нелокализованную “продолжительную” нефть» благодаря новой методике. Донсков попросил Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт подготовить собственное заключение.

Ранее геологическая служба США сообщила, что найдено крупнейшее в истории страны месторождение нефти в Пермском бассейне в Техасе. Его извлекаемые запасы оцениваются в 20 млрд баррелей нефти, 16 трлн куб. м газа и 1,6 млрд баррелей конденсата. Bloomberg оценивает эти запасы в $900 млрд.