Турпоток из России в Анталью вырос в 22 раза после возобновления чартеров

За сентябрь – ноябрь курорты турецкой Антальи посетили 432 000 российских туристов, что почти в 22 раза больше, чем за первые восемь месяцев года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). Рост связан с отменой Россией запрета на чартерные рейсы.

Осенью из России в Анталью прибыло более 2000 чартерных рейсов, сообщает АТОР со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2016 г. Анталью посетили 452 000 россиян, в то время как год назад там отдохнули 2,8 млн российских туристов.