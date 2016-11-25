Почти 20 воскресных рейсов «Аэрофлота» отменены из-за плохой погоды

«Аэрофлот» отменил 19 рейсов из аэропорта «Шереметьево» 27 ноября, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в пятницу.

В качестве причины назван «прогноз неблагоприятных метеоусловий» в аэропорту.

27 ноября отменяются 14 рейсов из Москвы и пять рейсов - в Москву.

Как сообщили накануне «Интерфаксу» в столичном метеобюро, в выходные в Москве ожидаются снег, метель, порывы ветра до 12-17 м/с и гололедица. По прогнозам синоптиков, с пятницы до утра понедельника в столичном регионе выпадет до 20 мм осадков, или около трети месячной нормы, которая в ноябре составляет 58 мм.