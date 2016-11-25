Сельхозпродукцию могут перевести в разряд несырьевого экспорта

Сельскохозяйственную продукцию могут перевести в разряд несырьевого экспорта. Такое решение может быть принято для того, чтобы распространить на нее меры господдержки. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, под сырье часто заводится очень много реально не сырьевых товаров. На данный момент зерно уже считается в России сырьевым экспортом. «Боюсь, что и мясо будет считаться потом сырьевым экспортом. Нам в ближайшее время предстоит разобраться, что мы будем подводить под понятие сырьевого экспорта, а что будет считаться несырьевым экспортом, получающим весь набор механизмов поддержки», - отметил Дворкович.

Внимание также следует обратить и на создание систем обслуживания высокотехнологичной продукции российского производства за границей, на поддержку создания новых производств рядом с портами для стимулирования экспорта, добавил вице-премьер.

«Терминалы могут быть и рядом с железной дорогой, там, где она способствует вывозу на экспорт», - в свою очередь отметил президент России Владимир Путин.

Дворкович пояснил, что иногда товары приходится везти к границе из центра страны, преодолевая расстояние более 4000 км. «Железная дорога с этим не всегда справляется. Мы должны тогда поддерживать РЖД, чтобы они могли окупать свои затраты. Нужно везде, выбирая новые проекты для поддержки, учитывать, изначально они ориентированы на экспорт, или все таки есть потенциал внутреннего рынка и это позволит окупить затраты»,- сказал Дворкович.