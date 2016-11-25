Прогрессивную шкалу НДФЛ не будут вводить до 2018 года – Шувалов

Российское правительство не собирается вводить прогрессивную шкалу НДФЛ до июля 2018 г. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

По его словам, проводимые дискуссии не следует считать подготовленным решением. «Если не будет никаких чрезвычайных ситуаций, до середины 2018 г. вообще никаких налоговых новаций не проводить», - сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин подготовит предложения по изменению налоговой системы, в том числе по прогрессивной шкале налогообложения, к 2018 г.