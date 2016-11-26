Российские эксперты не поедут в Вену на встречу по нефти – «РИА Новости»

Представители России не будут участвовать во встрече нефтедобывающих стран, которая должна состояться 28 ноября в Вене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. «Пришла информация, что российские эксперты на предстоящую 28 ноября встречу не приедут», – сказал собеседник агентства.

Напомним, 30 ноября в Вене должна состояться официальная встреча ОПЕК, на которой может быть принято окончательное решение о заморозке добычи нефти. В сентябре страны ОПЕК договорились об ограничении, но не согласовали деталей.