Запланированная на 28 ноября встреча нефтедобывающих стран отменена

Встреча экспертов нефтедобывающих стран, которая была запланирована на 28 ноября, отменена, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников переговоров. Вместо нее члены ОПЕК проведут внутренние переговоры, чтобы разрешить разногласия.

Ранее сообщалось, что российские эксперты не поедут в Вену на встречу 28 ноября. Также стало известно, что Саудовская Аравия отказалась отправлять своего представителя на экспертные переговоры, пока не будут достигнуты договоренности внутри ОПЕК.

Министр энергетики России Александр Новак тоже заявил, что Россия поддержит позицию ОПЕК в мерах по стабилизации нефтяного рынка только при достижении странами картеля общего единого консенсуса внутри организации.