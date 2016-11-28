Анонс «Ведомостей» на 29 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

юристы назвали законы, помогающие им зарабатывать больше всего (приложение «Юридический бизнес»);

из HR-директоров получаются хорошие гендиректора;

получить прибавку к зарплате западному гендиректору помогают два слова;

на Великобританию приходится около 10% глобального рынка юридических услуг – что будет с ним после Brexit (приложение «Юридический бизнес»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такая Адена Фридман, будущий гендиректор NASDAQ OMX Group.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».