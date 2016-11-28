Анонс «Ведомостей» на 29 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

юристы назвали законы, помогающие им зарабатывать больше всего (приложение «Юридический бизнес»);

из HR-директоров получаются хорошие гендиректора;

получить прибавку к зарплате западному гендиректору помогают два слова;

на Великобританию приходится около 10% глобального рынка юридических услуг – что будет с ним после Brexit (приложение «Юридический бизнес»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такая Адена Фридман, будущий гендиректор NASDAQ OMX Group.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 28 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 25 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 24 ноября 2016 года
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