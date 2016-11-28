Анонс «Ведомостей» на 29 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
юристы назвали законы, помогающие им зарабатывать больше всего (приложение «Юридический бизнес»);
из HR-директоров получаются хорошие гендиректора;
получить прибавку к зарплате западному гендиректору помогают два слова;
на Великобританию приходится около 10% глобального рынка юридических услуг – что будет с ним после Brexit (приложение «Юридический бизнес»).
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такая Адена Фридман, будущий гендиректор NASDAQ OMX Group.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».