Улюкаев предлагал вывести «Роснефть» из-под госконтроля – Reuters

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приблизительно за две недели до задержания неофициально обсуждал с другими чиновниками госконтроль над «Роснефтью». В частности, он предлагал сократить госдолю в «Роснефти» до 50%, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Как отмечают источники, нет никаких доказательств того, что задержание Улюкаева связано именно с этим предложением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию, переадресовав вопрос Reuters о госконтроле следователям. Следователь Роман Нестеров, занимающийся делом Улюкаева, отказался от комментариев. В «Роснефти» назвали работу следствия «эффективной и адекватной».

По мнению экспертов Reuters в нефтяной отрасли, снижение госдоли в «Роснефти» может ослабить позиции главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. В тот же день указом президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.