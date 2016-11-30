Нефть растет на оптимистичных заявлениях представителей ОПЕК

Цены на нефть растут после стремительного падения 29 ноября (почти на 4%), поскольку оптимистичные заявления представителей ОПЕК убедили участников рынка, что членам картеля удастся преодолеть разногласия на совещании в Вене и договориться о снижении добычи.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.15 мск выросла на 1,6% до $47,10 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс прибавил в цене 1,7% и достиг $48,10 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожала на 1,6% до $45,94 за баррель.

Участники рынка пока склоняются к тому, что соглашение все же будет достигнуто. Иран и Ирак в последний момент смягчили позицию, однако непонятно, достаточно ли этого для достижения консенсуса.

Тегеран, как свидетельствуют итоги продолжившихся во вторник переговоров, близок к тому, чтобы согласиться ограничить добычу на уровне 3,97 млн баррелей, который может быть достигнут в начале будущего года, пишет The Wall Street Journal. В октябре его производство составляло 3,92 млн.

По данным Financial Times, Эр-Рияд настаивал на сокращении Ираном добычи до 3,7 млн, хотя неофициально давал понять, что мог бы согласиться на 3,8 млн баррелей в день. При этом сам Иран предлагает саудитам снизить добычу на 1 млн баррелей в день, пишет агентство Reuters.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил в Вене, что его страна не готова снижать добычу.

Ирак, также сделав уступку, готов заморозить добычу, причем на уровне, который подтверждают независимые источники: 4,55-4,6 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия, как считается, хотела бы добиться от Ирака реальных сокращений.

Вопрос об ограничении добычи в России пока остается открытым.

Также нет ясности и в том, готова ли будет Саудовская Аравия в этой ситуации взять на себя большую часть сокращений поставок нефти на рынок.

Ожидается, что в случае достижения соглашения цены поднимутся выше уровня в $50 за баррель, а в случае срыва сделки - упадут ближе к $40.