«Аэрофлот» 1 и 2 декабря отменит 60 рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» 1 и 2 декабря отменяет 60 рейсов в Москву и из Москвы. В аэропорту «Шереметьево» ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом говорится в сообщении компании.

1 декабря отменены 46 рейсов, еще 14 рейсов отменены 2 декабря. 1 декабря возможна задержка 16 рейсов.

Компания также сообщает о возможной отмене ряда рейсов в российские и европейские города. С полным списком отмененных и задержанных рейсов можно ознакомиться на сайте «Аэрофлота».