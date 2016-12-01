Brent подорожала до $52,56 за баррель

Цены на нефть продолжают подниматься в четверг после скачка на 9%, до максимумов с конца октября, вызванного подписанием соглашения о снижении добычи странами ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.45 мск поднялась на $0,79 (1,39%) до $52,56 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,59 (1,19%) до $50,03 за баррель.

Страны ОПЕК 30 ноября, взяв за основу предложенный Алжиром вариант, впервые за восемь лет договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в день с 1 января 2017 г.

Аналитики отмечают, что после долгожданной сделки остаются два главных вопроса - будут ли страны ОПЕК действительно соблюдать установленные лимиты добычи, и не приведет ли повышение цен на нефть к росту добычи в США, что отложит ребалансировку рынка на неопределенный срок.

Также в среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 884 000 баррелей против ожидавшегося повышения на 678 000 баррелей.