Официальный курс евро снизился на 1,7 рубля, доллара – на 1,6 рубля

Банк России понизил официальный курс доллара на 2 декабря на 1,5575 руб. до 63,6807 руб. Официальный курс евро опустился на 1,7255 руб. до 67,6162 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, понизилась на 1,6331 руб. до 65,4517 руб.

Положительное влияние на курс рубля и стоимость нефти оказала сделка ОПЕК. Напомним, организация впервые за восемь лет сократит добычу – на 1,2 млн баррелей нефти в сутки.