Россельхознадзор предложил ввести карантин по АЧС в Краснодарском крае

Россельхознадзор предложил администрации Краснодарского края ввести карантин из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС) в регионе. Об этом говорится на сайте службы.

«В связи с быстрым и широким распространением африканской чумы свиней на Кубани (вспышки заболевания зарегистрированы в городе Сочи, в Староминском, Ейском, Абинском, Тихорецком, Темрюкском, Красноармейском, Туапсинском и Павловском районах Краснодарского края) Россельхознадзор обратился к администрации края, отметив недостаточность мер по борьбе с АЧС и предложив установить карантин на всей территории Краснодарского края для недопущения дальнейшего распространения возбудителя заболевания», - отмечается в сообщении.