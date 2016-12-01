Минтранс одобряет планы по расширению зоны платной парковки в Москве

Минтранс России одобряет действия правительства Москвы по повышению платы на парковки и расширение платных зон. С таким заявлением выступил министр транспорта Максим Соколов.

«Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, как и любые другие вопросы в части организации парковочного пространства», - сказал он.

Тариф на платную парковку со 2 декабря изменится на 732 столичных улицах и будет составлять от 50 руб. за первые полчаса до 200 руб. в час. На 133 наиболее загруженных улицах парковка будет стоить 200 руб. в час круглосуточно.