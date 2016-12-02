Следователи проверят сообщения о задержанном в Амстердаме российском судне

После сообщений в СМИ о задержанном в Амстердаме российском судне «Николай Касаткин» (порт приписки – город Невельск Сахалинской области) Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку.

Ранее стало известно, что в Амстердаме задержано российское судно «Николай Касаткин», экипаж которого объявил забастовку в связи с невыплатой судовладельцем (ООО «Парус», Южно-Сахалинск) заработной платы. По предварительным данным, речь идет о задолженности в размере около $90 000.

«По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», – говорится в сообщении следственного управления.