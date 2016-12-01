В порту Амстердама задержано российское судно «Николай Касаткин»

В порту Амстердама задержано судно под российским флагом «Николай Касаткин» (порт приписки Невельск), передает «Интерфакс».

«Транспортное судно с грузом краба из Баренцева моря задержано портовыми властями за грубые нарушения трудового законодательства. Экипаж, которому судовладелец задолжал заработную плату, объявил забастовку и отказывается разгружать трюм. При этом на судне заканчивается продовольствие», - пояснил калининградский представитель российского союза моряков Вадим Мамонтов.

По его словам, задолженность экипажу по зарплате за 4 месяца составляет $90 000. Помимо этого обнаружены неправильно составленные трудовые контракты, недействительные медицинские свидетельства экипажа и другие нарушения.

О ситуации извещен российский судовладелец - ООО «Парус» (г. Южно-Сахалинск). Компания не признает такую задолженность.