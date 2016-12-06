Болгария до конца недели начнет выплачивать России долг по АЭС «Белене»

Болгария совершит первые платежи российскому «Атомстройэкспорту» по долгу по АЭС «Белене» до конца недели. Как передает ТАСС, это и. о. министра энергетики Теменужка Петкова сказала в интервью Болгарскому национальному телевидению. Организационные проблемы по выплате долга, по ее словам, урегулированы. «Гарантировано, что долг будет полностью погашен до 14 декабря, никаких препятствий для этого больше не существует», – добавила чиновница.

30 ноября правительство Болгарии выделило из бюджета деньги на оплату долга по решению Международного арбитражного суда по проекту АЭС «Белене». Финансовая помощь была также одобрена Европейской комиссией. Минэнерго Болгарии до 9 декабря предоставит Национальной электрической компании (NEC) 601,6 млн евро, а NEC до 14 декабря выплатит долг «Атомстройэкспорту».

Россия и Болгария договорились о выплате долга до 25 декабря в октябре 2016 г. Если вся сумма задолженности будет выплачена до 15 декабря, российская сторона готова отказаться от процентов по долгу, которых набежало уже на 23,8 млн евро.

София отказалась от строительства АЭС «Белене» мощностью 2 ГВт в марте 2012 г. По подписанному в 2006 г. контракту строить станцию по российскому проекту должен был «Атомстройэкспорт», заказчиком выступала NEC. Арбитраж решил, что «Атомстройэкспорту» должен быть компенсирован ущерб в связи с прекращением реализации этого проекта, в частности, возвращены затраты на уже сделанные работы и заказанное оборудование, а также затраты на судебные издержки и помощь адвокатов.