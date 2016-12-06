СКР до января определится с возбуждением дела против гендиректора «Почты России»

Следственный комитет России до конца декабря определится по вопросу возбуждения уголовного дела против гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«У них есть минимум 10 дней на то, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении дела, но они имеют право продлить. Я думаю, что уже к концу декабря они с этим определятся. Мы их не торопим, пускай рассматривают», - сказал он.

В конце ноября Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 г. в размере 95,4 млн руб., после этого ведомство направило в Следственный комитет материалы проверки в отношении не только самого Страшнова, но и двух директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии.