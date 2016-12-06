Добыча нефти в России в 2016 году ожидается в 547 млн тонн – Минэнерго

Добыча нефти в России в 2016 г. составит 547 млн т против более 534 млн т в 2015 г. Об этом сообщил журналистам директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.

«В этом году у нас по плану 547 млн т, на следующий год план был в 548 млн т без учета договоренностей о сокращении», - сказал он.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь, сократят добычу на 600 000 барр./сутки, в том числе Россия – на 300 000 барр./сутки. Помимо России сократить производство могут Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн. Оман в выходные заявил о готовности поддержать картель, который снизит поставки суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.