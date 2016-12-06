Анонс «Ведомостей» на 7 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
социальные сети договорились совместно бороться с терроризмом;
банки снова стали набирать сотрудников, но их кадровые предпочтения изменились;
для бизнесмена из Японии нет ничего страшнее фразы «завод будет построен в конце 2017 г».
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: совладелец Capital Group Павел Тё впервые подробно рассказал о стратегии группы под его руководством
и статью на полосе «Комментарии»: что у Трампа может пойти не так?
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».