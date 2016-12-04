Анонс «Ведомостей» на 5 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

банки готовятся к массовой атаке хакеров;

самым популярным местом встречи 2017 г. для россиян останется собственный дом (приложение «Как потратить»);

главная задача «умных чемоданов» – не потеряться (приложение «Как потратить»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как работает фонд «Сириус», о котором Владимир Путин упомянул в послании Федеральному собранию

и статью на полосе «Комментарии»: политические партии должны конкурировать с НКО и благотворительностью.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».